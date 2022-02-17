В Москве в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек

На Международном шоссе на севере Москвы в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает АГН «Москва».

По словам собеседника агентства, пятерых пострадавших госпитализировали. На дороге столкнулись автомобили Skoda, Nissan и «Газель».

На месте ДТП работают полицейские и медики, добавил он.

Как сообщила госавтоинспекция столицы в своем Telegram-канале, в результате аварии «Газель» опрокинулась — в автомобиле находились сотрудники коммунальной службы. Предварительно, водитель Skoda не справился с управлением.

Ранее в Москве один человек погиб в ДТП с участием скорой помощи и трамвая. По данным Telegram-канала «112», в результате ДТП погибла пациентка скорой помощи — во время столкновения она вылетела из машины.