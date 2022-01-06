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Один человек погиб в ДТП с участием скорой помощи и трамвая в Москве

«112»: пациентка скорой помощи погибла в ДТП с трамваем в Москве

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Москве в результате столкновения скорой помощи и трамвая погиб один человек. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва.

ДТП произошло на площади Абельмановская Застава. По предварительным данным, легковой автомобиль не пропустил карету скорой помощи, из-за чего машина экстренной службы немедленного медицинского реагирования столкнулась с трамваем, следовавшем по маршруту №43.

По данным Telegram-канала «112», в результате ДТП погибла пациентка скорой помощи — во время столкновения она вылетела из машины. Также пострадал фельдшер, его госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в центре Москвы.

В сентябре в Чишминском районе Башкирии на трассе ЧишмыДавлеканово столкнулись «КамАЗ» и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП пострадали девять ехавших в скорой медиков. Пациентов в автомобиле не было.

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Ксения Назарова
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