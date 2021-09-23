На российской трассе в ДТП пострадали девять ехавших в скорой медиков

На трассе в Башкортостане в ДТП со скорой помощью и «КамАЗом» пострадали девять медиков

В Чишминском районе Башкирии на трассе Чишмы — Давлеканово столкнулись «КамАЗ» и автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадали девять медработников, которые находились в машине скорой помощи. Пациентов в автомобиле не было.

Как сообщили в МВД, пострадавших доставили в больницу. Причины аварии устанавливаются.

Ранее в Нижегородской области в ДТП со скорой помощью погибли два человека, еще пятеро пострадали. Автомобиль Volkswagen столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Nissan. После столкновения Nissan отлетел на встречную полосу и врезался в машину скорой помощи, перевозившую пациентку с переломами.

