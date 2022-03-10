Популярный арабский курорт смягчил правила въезда для россиян

Власти ОАЭ разрешили переболевшим иностранным туристам въезд в Дубай

Власти ОАЭ смягчили правила въезда в Дубай для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь на популярный арабский курорт могут приезжать не только привитые «Спутником V» отечественные путешественники, но и переболевшие коронавирусом. При этом отдыхающие больше не обязаны сдавать перед вылетом ПЦР-тест.

Для въезда достаточно иметь при себе один из трех документов на выбор: сертификат о вакцинации, медицинскую справку, свидетельствующую о выздоровлении от COVID-19 (с даты выздоровления должен пройти минимум месяц), или отрицательный ПЦР-тест не старше 48 часов. Все документы необходимо предоставить на английском или арабском языке с QR-кодом. Кроме того, все лица старше 12 лет обязаны сдать тест на коронавирус по прилете в страну.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии также решили смягчить правила въезда для вакцинированных иностранных туристов. Согласно новым правилам, с 5 марта отменяется большинство ограничений, связанных с коронавирусом.