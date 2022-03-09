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Власти популярной арабской страны смягчили правила въезда для привитых туристов

Саудовская Аравия с 5 марта отменила карантин для привитых иностранных туристов

Фото: Felipe Pires / Unsplash

Власти Саудовской Аравии решили смягчить правила въезда для вакцинированных иностранных туристов, в том числе россиян, — с 5 марта отменяется большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, прибывающие в популярную арабскую страну привитые путешественники (из отечественных вакцин признается «Спутник V») больше не обязаны сдавать ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген по прибытии, а также проходить пятидневный карантин.

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Кроме того, с 5 марта в Саудовской Аравии отменено требование о социальном дистанцировании, а также ношении масок на открытом воздухе. Требование о соблюдении масочного режима в закрытых помещениях остается в силе.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии приняли решение с 1 апреля отменить карантин при въезде в страну для иностранных вакцинированных туристов. Теперь полностью привитые отдыхающие освобождаются от самоизоляции по прибытии при предъявлении отрицательного результата ПЦР-исследования, сделанного не ранее чем за 48 часов до отправления.

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Валентина Процкова
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