Власти популярной арабской страны смягчили правила въезда для привитых туристов

Саудовская Аравия с 5 марта отменила карантин для привитых иностранных туристов

Власти Саудовской Аравии решили смягчить правила въезда для вакцинированных иностранных туристов, в том числе россиян, — с 5 марта отменяется большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, прибывающие в популярную арабскую страну привитые путешественники (из отечественных вакцин признается «Спутник V») больше не обязаны сдавать ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген по прибытии, а также проходить пятидневный карантин.

Кроме того, с 5 марта в Саудовской Аравии отменено требование о социальном дистанцировании, а также ношении масок на открытом воздухе. Требование о соблюдении масочного режима в закрытых помещениях остается в силе.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии приняли решение с 1 апреля отменить карантин при въезде в страну для иностранных вакцинированных туристов. Теперь полностью привитые отдыхающие освобождаются от самоизоляции по прибытии при предъявлении отрицательного результата ПЦР-исследования, сделанного не ранее чем за 48 часов до отправления.