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Популярная среди россиян азиатская страна отменит карантин для привитых туристов

Малайзия отменит карантин для вакцинированных «Спутником V» туристов с 1 апреля

Фото: Shutterstock

Власти Малайзии приняли решение с 1 апреля 2022 года отменить карантин при въезде в страну для иностранных вакцинированных туристов, в том числе россиян. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, полностью привитые путешественники (из отечественных вакцин признается «Спутник V») освобождаются от самоизоляции по прибытии при предъявлении отрицательного результата ПЦР-исследования, сделанного не ранее чем за 48 часов до отправления.

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Кроме того, в течение 24 часов после въезда в популярную среди россиян азиатскую страну всем отдыхающим необходимо пройти экспресс-тест на антигены. Также туристам больше не нужно будет подавать заявку на въезд в Малайзию на платформе My Travel Pass.

Ранее в марте сообщалось, что популярный у россиян индонезийский остров Бали отменяет карантин для всех привитых иностранных туристов. Согласно решению губернатора Бали, от карантина освобождаются все путешественники, приезжающие на остров воздушным и морским транспортом с 7 марта.

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Валентина Процкова
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