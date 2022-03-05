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Бали отменит карантин для привитых российских туристов

Бали отменяет карантин для вакцинированных «Спутником V» туристов с 7 марта

Фото: Xu Qin / globallookpress.com

Популярный у россиян индонезийский остров Бали отменяет карантин для всех привитых иностранных туристов, в том числе и для отечественных путешественников. Об этом специалистам Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили в туристическом офисе Индонезии в России (VITO Russia).

Согласно решению губернатора Бали, с 7 марта все иностранные туристы, приезжающие на остров воздушным и морским транспортом, освобождаются от карантина. При этом послабления коснутся только путешественников, привитых одобренными в Индонезии вакцинами, — для россиян подходит «Спутник V».

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Теперь для въезда потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до поездки. По прилете необходимо сдать еще один платный анализ на коронавирус и отправиться в заранее забронированный отель из списка рекомендованных на первые четыре дня пребывания на острове. Результаты теста приходят в первый же день — если они отрицательные, то путешественники могут свободно отдыхать на острове, однако выезжать за его пределы или поменять отель можно будет только на пятый день.

В случае положительного результата теста потребуется пройти изоляцию в гостинице, при тяжелом течении болезни нужно отправиться в больницу. Туристы, оставшиеся на карантине, должны будут сдать дополнительные ПЦР-тесты на третий и восьмой день.

Ранее в феврале оперштаб объявил о возобновлении авиасообщения с Китаем и Индонезией с 14 марта. Так, из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу будет запущено по одному рейсу в неделю на каждом маршруте, а на Бали — три рейса в неделю.

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Дарья Рыбак
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