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Россия объявила о восстановлении авиасообщения с Китаем и Индонезией

Оперштаб принял решение о возобновлении авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Китаем и Индонезией с 14 марта. О принятом решении сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что теперь из Москвы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу будет запущено по одному рейсу в неделю на каждом маршруте, а на Бали — три рейса в неделю.

Кроме того, с 14 марта оперштаб увеличит число регулярных перелетов в 16 зарубежных стран. Среди них оказались несколько популярных пляжных направлений — например, Таиланд, Индия, Вьетнам, Мальдивы. Также возрастет число перелетов в Армению, Азербайджан и Бахрейн, Сербию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию, Монголию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Узбекистан.

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Марк Успенский
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