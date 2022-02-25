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Россия увеличит число рейсов на несколько популярных пляжных курортов

Оперштаб сообщает об увеличении числа регулярных рейсов в 16 зарубежных стран с 14 марта

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россия увеличит число регулярных рейсов в 16 стран, включая несколько популярных пляжных курортов, с 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Оперштаба по борьбе с корорнааирусом.

Уточняется, что речь идет о Таиланде, Индии, Вьетнаме, Мальдивах, Армении, Азербайджане и Бахрейне. Кроме того, возрастет число перелетов в Сербию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию, Монголию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Узбекистан.

Кроме того, с 14 марта оперштаб возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией. В Пекин, Гуанчжоу и Шанхай запустят по одному рейсу в неделю на каждом направлении, а на Бали — три рейса в неделю.

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Марк Успенский
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