Россия увеличит число рейсов на несколько популярных пляжных курортов

Россия увеличит число регулярных рейсов в 16 стран, включая несколько популярных пляжных курортов, с 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Оперштаба по борьбе с корорнааирусом.

Уточняется, что речь идет о Таиланде, Индии, Вьетнаме, Мальдивах, Армении, Азербайджане и Бахрейне. Кроме того, возрастет число перелетов в Сербию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию, Монголию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Узбекистан.

Кроме того, с 14 марта оперштаб возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией. В Пекин, Гуанчжоу и Шанхай запустят по одному рейсу в неделю на каждом направлении, а на Бали — три рейса в неделю.