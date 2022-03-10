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Франция заявила о трудностях из-за возможного вступления Украины в ЕС

Представитель МИД Франции предрек трудности с принятием решений при вступлении Киева в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Возможное вступление Украины и других стран в Европейский союз (ЕС) вызовет дополнительные проблемы с принятием решений в сообществе. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, его цитирует ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что принятие Украины в ЕС произойдет «не завтра». По его словам, это может случиться в течение нескольких лет.

При этом Бон заключил, что в случае расширения объединения за счет Украины, Грузии и Молдавии ЕС не сможет функционировать как прежде. «У нас возникают трудности с принятием решений в составе 27 стран, представьте, что будет, когда их станет 35», — предрек он.

Ранее один из чиновников ЕС рассказал, что участники саммита в Версале, который пройдет с 10 по 11 марта, поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно. Он добавил, что Украине, возможно, не предложат статус кандидата на включение ЕС.

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Екатерина Андреева
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