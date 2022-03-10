Оценена вероятность вступления Украины в Евросоюз

В Евросоюзе оценили возможность вступления Украины в ЕС после саммита в Версале

Участники саммита в Версале, который пройдет с 10 по 11 марта, поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно, рассказал один из чиновников в ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Неформальный саммит лидеров стран Европейского союза состоится во Франции. «Официальные лица заявили, что лидеры ЕС выразят слова решительной поддержки Киеву, чтобы дать понять, что его будущее связано с Евросоюзом», — оценил источник вероятность вступления Украины в организацию. Он добавил, что Украине, возможно, не предложат статус кандидата на включение ЕС. Вместо этого после саммита «будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации».

Ранее Германия, Нидерланды и некоторые другие страны выступили против рассмотрения вопроса о включении Украины в Евросоюз. Представители ряда стран полагают, что сперва исполнительные органы ЕС должны высказать свое мнение о готовности Украины к получению этого статуса.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о вступлении Грузии, Молдавии и Украины и Евросоюз не стоит поднимать в данный момент.