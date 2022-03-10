Еврокомиссия решила создать антикризисную программу по поддержке экономики ЕС

ЕК обсуждает со странами Евросоюза принятие антикризисных мер из-за ситуации на Украине

Европейская комиссия решила обсудить со странами Евросоюза созданный ЕК проект антикризисной программы по поддержке экономики сообщества на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Сегодня Еврокомиссия направила для консультаций государствам-членам проект предложения о временной антикризисной программе государственной помощи для поддержки экономики ЕС в контексте» операции России на Украине, отмечается в нем.

Европейский центробанк (ЕЦБ) ранее решил действовать осторожно и сохранять гибкость в условиях спецоперации России на Украине, последовавших за ней санкций и возможного глобального кризиса. ЕЦБ пока не будет повышать ключевую ставку, которая на данный момент находится на нулевом уровне.

По итогам января рост цен в еврозоне составил 5,1 процента. В феврале он ускорился до 5,8 процента, и специалисты ожидают продолжения тенденции. Одним из главных драйверов инфляции стал рост цен на газ — из-за опасения в том, что Россия, на которую приходится около 40 процентов поставок в ЕС, откажется от экспорта газа в регион.