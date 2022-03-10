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Еврокомиссия решила создать антикризисную программу по поддержке экономики ЕС

ЕК обсуждает со странами Евросоюза принятие антикризисных мер из-за ситуации на Украине

Фото: Daniel Kalker / DPA / Globallookpress.com

Европейская комиссия решила обсудить со странами Евросоюза созданный ЕК проект антикризисной программы по поддержке экономики сообщества на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Сегодня Еврокомиссия направила для консультаций государствам-членам проект предложения о временной антикризисной программе государственной помощи для поддержки экономики ЕС в контексте» операции России на Украине, отмечается в нем.

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Европейский центробанк (ЕЦБ) ранее решил действовать осторожно и сохранять гибкость в условиях спецоперации России на Украине, последовавших за ней санкций и возможного глобального кризиса. ЕЦБ пока не будет повышать ключевую ставку, которая на данный момент находится на нулевом уровне.

По итогам января рост цен в еврозоне составил 5,1 процента. В феврале он ускорился до 5,8 процента, и специалисты ожидают продолжения тенденции. Одним из главных драйверов инфляции стал рост цен на газ — из-за опасения в том, что Россия, на которую приходится около 40 процентов поставок в ЕС, откажется от экспорта газа в регион.

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Анжелика Бережная
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