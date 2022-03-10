Один из наиболее разбогатевших россиян продал компанию из-за санкций Европы

Попавший под санкции ЕС Андрей Мельниченко продал долю в СУЭК

Крупнейший акционер и один из руководителей Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко продал свою долю на фоне введенных в отношении него санкций Евросоюза (ЕС), говорится в сообщении на сайте компании. По итогам прошлого года Мельниченко стал одним из наиболее разбогатевших россиян.

По состоянию на конец 2021 года Мельниченко принадлежало 92,2 процента акций СУЭК, лидирующей на российском угольном рынке. Также он входил в состав совета директоров, возглавляя комитет по кадрам и вознаграждениям. По утверждению пресс-службы компании, с 9 марта контролируемая им доля СУЭК составляет ноль процентов.

Кому перешла доля попавшего под санкции Мельниченко в СУЭК, не уточняется. Еще один крупный актив бизнесмена — EuroChem Group, которой принадлежит один из крупнейших в мире производителей удобрений «Еврохим». О продаже доли в ней и выходе из руководящего состава пока не сообщалось.

Мельниченко был внесен в санкционный список Евросоюза 9 марта вместе с некоторыми другими российскими бизнесменами и топ-менеджерами крупных компаний. По законам ЕС, европейские резиденты не могут каким-либо образом сотрудничать с подсанкционными компаниями, а также с предприятиями, контролируемыми фигурантами санкционных списков. Запрет распространяется на предоставление финансирования, закупку и поставки сырья и готовой продукции, а также на предоставление и получение услуг.

По итогам 2021 года Мельниченко вошел в число десяти наиболее разбогатевших россиян. Его состояние выросло на 10,6 миллиарда долларов благодаря росту цен на удобрения и уголь.