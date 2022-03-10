Google перестала подключать новых пользователей из России к облачному хранилищу

Insider: новых пользователей из России перестали подключать к хранилищу Google Cloud

Американская корпорация Google перестала подключать к облачному хранилищу Google Cloud новых пользователей из России. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источник в компании.

По словам собеседника издания, Google намерена следить за дальнейшим развитием событий. В то же время он уточнил, что данное решение не коснется пользователей из Белоруссии.

Прием новых клиентов облачных сервисов из России и Белоруссии также прекратила компания Amazon. Ранее представитель стримингового сервиса Netflix сообщил, что компания приняла решение в скором времени приостановить работу на территории России. Причиной этого, по его словам, является проведение спецоперации в Донбассе.