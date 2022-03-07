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Netflix приостановит работу в России

Netflix приостановит работу на территории России из-за спецоперации в Донбассе

Фото: Pixabay

Представитель стримингового сервиса Netflix сообщил изданию Variety, что компания приняла решение в скором времени приостановить работу на территории России. Причиной этого, по его словам, является проведение спецоперации в Донбассе.

«Учитывая обстоятельства, мы решили приостановить наше обслуживание в России», — заявил представитель Netflix.

Ранее компания, которая запустила свой сервис в России в 2016 году, объявила о приостановке всех будущих российских проектов.

Также ранее стало известно, что американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание книг в России. Автор репостнул публикацию канадского писателя Линвуда Барклая, который отметил, что отказался заключать новые контракты на издание своих произведений в России. «Я тоже», — отреагировал Кинг.

Марина Совина
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