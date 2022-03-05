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Стивен Кинг отказался заключать новые контракты на издание своих книг в России

Американский писатель Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание книг в России

Фото: Lou Rocco / Disney General Entertainment Content / Getty Images

Американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг не будет продлевать контракты на издание книг в России. Об этом стало известно из его Twitter-аккаунта.

Автор репостнул публикацию канадского писателя Линвуда Барклая, который отметил, что отказался заключать новые контракты на издание своих произведений в России. «Я тоже», — отреагировал Кинг. Ранее он неоднократно критиковал действия России на Украине.

«Я признаю, что это небольшая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пшик во время бури, но я не продлеваю свои контракты на русскую книгу», — говорится в изначальном твите Барклая.

В декабре 2021 года сервис аудиокниг Strorytel назвал самых популярных писателей у россиян, и Стивен Кинг оказался в пятерке. Первое место занял Борис Акунин, второе — Фрэнк Герберт, а третье — Дмитрий Глуховский. Пятое место досталось Фредрику Бакману.

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Марина Погосян
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