Мужчина случайно застрелился на дне рождения друга в Подмосковье

В Подмосковье мужчина случайно застрелился из травматического пистолета на празднике

В Подмосковье мужчина случайно застрелился из травматического пистолета на дне рождения у друга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, это случилось в Красногорске 9 марта. Там в гостях у местного жителя, праздновавшего свой день рождения, был 41-летний житель Москвы. Он, будучи нетрезвым, достал свой травматический пистолет «Гроза», принялся разбирать и собирать его, проводить разные манипуляции с ним, в том числе и приставлять к голове. В какой-то момент «Гроза» выстрелила. От полученного ранения мужчина умер на месте. Изучив обстоятельства, полиция пришла к выводу, что речь идет о несчастном случае, а не о самоубийстве.

Ранее сообщалось, что в Иркутске два жителя Боханского района области предстанут перед судом за жестокое убийство 54-летнего односельчанина. Пьяные 39 и 49-летний обвиняемые сильно избили свою жертву, а затем взялись за ножи и по очереди начали добивать односельчанина, нанося ему колюще-режущие удары. В ходе расправы россиянин скончался.