Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Мужчина случайно застрелился на дне рождения друга в Подмосковье

В Подмосковье мужчина случайно застрелился из травматического пистолета на празднике

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Подмосковье мужчина случайно застрелился из травматического пистолета на дне рождения у друга. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, это случилось в Красногорске 9 марта. Там в гостях у местного жителя, праздновавшего свой день рождения, был 41-летний житель Москвы. Он, будучи нетрезвым, достал свой травматический пистолет «Гроза», принялся разбирать и собирать его, проводить разные манипуляции с ним, в том числе и приставлять к голове. В какой-то момент «Гроза» выстрелила. От полученного ранения мужчина умер на месте. Изучив обстоятельства, полиция пришла к выводу, что речь идет о несчастном случае, а не о самоубийстве.

Ранее сообщалось, что в Иркутске два жителя Боханского района области предстанут перед судом за жестокое убийство 54-летнего односельчанина. Пьяные 39 и 49-летний обвиняемые сильно избили свою жертву, а затем взялись за ножи и по очереди начали добивать односельчанина, нанося ему колюще-режущие удары. В ходе расправы россиянин скончался.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о существовании проекта по распространению инфекций через Украину
Путин заявил о попытке США обмануть своих граждан
Иностранцы удивились длинной очереди в «Макдоналдс» в России
Раскрыты масштабы роста цен на жилье в Сочи и Анапе
В Швейцарии назвали сроки закрытия неба для самолетов из России
Путин встретится с бывшим канцлером ФРГ из-за ситуации на Украине
В отношении россиянина возбудили дело из-за коллекции оружия
Минобороны заявило об интересе Пентагона к насекомым-переносчикам инфекций
В Москве названы округа с самым высоким спросом на новостройки
Еврокомиссия решила создать антикризисную программу по поддержке экономики ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.