Россияне пойдут под суд за жестокую расправу над односельчанином

В Иркутске два жителя Боханского района области предстанут перед судом за жестокое убийство 54-летнего односельчанина. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 февраля 2021 года трое мужчин распивали алкоголь в одном из дачных домов. В какой-то момент собутыльники поссорились. Пьяные 39 и 49-летний обвиняемые сильно избили свою жертву, а затем взялись за ножи и по очереди начали добивать односельчанина, нанося ему колющие удары. В ходе расправы россиянин скончался.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. По горячим следам подозреваемых задержали и арестовали. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

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