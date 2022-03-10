В Госдуме сравнили голливудское кино с «Макдоналдсом»

Ямпольская оценила голливудский кинематограф фразой «духовный Макдоналдс»

Глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская оценила приостановку деятельности американских кинокомпаний в России. Слова Ямпольской приводит РИА Новости.

Она сравнила фильмы голливудского производства с сетью ресторанов быстрого питания. «Приостановка работы голливудских компаний — это закрытие "духовного Макдоналдса"», — заявила политик. Она отметила, что сейчас настал момент «насытить отечественное кинопроизводство смыслами и ценностями».

Ямпольская также выразила уверенность, что санкции помогут возродить для детей кино, в котором у них бы появились родные сюжеты, герои и образы.

Ранее в марте текущего года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уволиться деятелям культуры, которые не поддерживают военную спецоперацию России на Украине. Володин подчеркнул, что такие лица, как правило, занимают должности в бюджетных организациях, и призвал их отказаться от получаемых грантов.