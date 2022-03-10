В России рассказали об исследовании коронавируса США в Азербайджане и Армении

РИА Новости сообщили, что США с 2017 года исследовали коронавирус в КНР, Армении и Грузии

Пентагон занимался исследованием коронавируса у летучих мышей в биолабораториях, расположенных в Грузии, Армении и Азербайджане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы американских ведомств.

Агентство выяснило, что компания-подрядчик Минобороны США, некоммерческая организация (НКО) Eco Health Alliance, изучала коронавирусы у летучих мышей и в Китае незадолго до начала пандемии — по 2019 год включительно.

С 2017 года НКО ведет исследование коронавируса в лаборатории американского центра Лугара в Тбилиси. Проект является действующим и рассчитан к полному исполнению до 1 октября 2022 года.

Всего подрядчик получил на исследования от Пентагона около 10,2 миллиона долларов. На изучение вируса в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и Иордании было потрачено 6,5 миллиона долларов, а 3,7 миллиона долларов — в КНР.

Журналисты РИА Новости указали, что, согласно документам, размещенным на портале государственных заказов США, финансирование исследовательской деятельности в рамка программы под названием «Борьба с оружием массового уничтожения. Понимание риска возникновения зоонозных заболеваний, переносимых летучими мышами, в Западной Азии» осуществляется напрямую от Агентства по уменьшению угрозы (DTRA) министерства обороны.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. По словам Конашенкова, ученые рассматривали возможность переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Россией и Украиной, а также другими соседними государствами.