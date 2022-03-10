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Минздрав прокомментировал ситуацию с иностранным инсулином в России

Минздрав сообщил, что мировые производители инсулина продолжат поставлять препарат в РФ

Фото: Sam Moqadam / Unsplash

Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке. Препарат будет и дальше поставляться в страну. Об этом сообщили в Минздраве, пишет ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что производство и ввод в гражданский оборот отечественного инсулина идет по плану.

9 марта стало известно, что в российских аптеках заметили временный недостаток импортного инсулина, а также медицинских изделий для терапии сахарного диабета. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что это произошло из-за ажиотажного спроса потребителей.

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова позднее подтвердила эту информацию и рассказала, что временное отсутствие препарата связано с психологической паникой россиян, которые бросились скупать лекарства. Она также рассказала, что ведущие зарубежные производители препарата — Sanofi и Novo Nordisk — уже подтвердили, что останутся на российском рынке.

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Евгения Куликова
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