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Россиянам объяснили дефицит инсулина

В Московской диабетической ассоциации объяснили дефицит инсулина ажиотажем россиян

Фото: Shutterstock

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила, что дефицит инсулина в аптеках связан с ажиотажем россиян. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Это больше психологическая паника. Да, действительно, люди бросились скупать в аптеках. То, что в аптеках нет, не говорит о том, что пропали льготные лекарства», — сообщила она.

Густова отметила, что ведущие зарубежные производители препарата — Sanofi и Novo Nordisk — уже подтвердили, что останутся на российском рынке.

Ранее 9 марта стало известно, что в российских аптеках заметили временный недостаток импортного инсулина, а также медицинских изделий для терапии сахарного диабета. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций также сообщали, что это произошло из-за ажиотажного спроса потребителей.

На сегодняшний день повышенный спрос также зафиксирован на системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), с помощью которых можно отслеживать ее уровень без необходимости прокалывать палец несколько раз в день.

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Евгения Куликова
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