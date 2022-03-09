Россияне рассказали о временной нехватке импортных шприцов и инсулина

В российских аптеках заметили временный недостаток импортного инсулина, а также медицинских изделий для терапии сахарного диабета. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций заявили, что это произошло из-за ажиотажного спроса потребителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам матери ребенка с диабетом первого типа Марии Блохиной, россияне начали массово скупать иностранные средства из-за паники, что привело к дефициту препаратов в аптеках. В России производят биосимиляры аналогов инсулина, однако, по словам женщины, родители не хотят добровольно переходить на отечественные препараты.

Блохина рассказала, что стало сложно найти иглы к шприц-ручкам американской фирмы Becton Dickinson. В связи с этим людям приходится переходить на изделия других производителей, которые, по ее словам, больно использовать.

Также повышенный спрос зафиксирован на системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), которые позволяют с помощью датчика отслеживать без необходимости прокалывать несколько раз в день палец.

В свою очередь автор блога о жизни с диабетом Дина Доминова подтвердила, что у взрослых пациентов также наблюдается подобная проблема.

«Я болею диабетом с 1997 года, и сейчас, если прекратятся поставки зарубежного инсулина, мы по качеству терапии в 1997 год и вернемся. Пациенты не умрут, но насколько тяжело будет жить и компенсировать свое заболевание, страшно подумать», — объяснила девушка.

В Росздравнадзоре заявили, что большая часть препаратов для терапии диабета производится в России, поэтому пациентам беспокоиться не о чем. В датской фармацевтической компании «Ново Нордиск» сообщили, что продолжают деятельность в России для обеспечения нужд больных диабетом, а нехватка препаратов, по их словам, может быть вызвана различными причинами, в том числе и возросшим спросом.

Ранее участники российского фармацевтического рынка рассказали, что компании могут лишиться поставок импортного сырья и компонентов. Производители из Европы прекратили экспорт субстанций, а ввозить их из Китая и Индии стало гораздо труднее из-за проблем с логистикой.