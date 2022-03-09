Производители лекарств рассказали о возможных проблемах в производстве

Российские фармкомпании могут лишиться поставок импортного сырья и компонентов, рассказали «Коммерсанту» участники рынка. Европейские производители прекратили экспорт субстанций, а ввозить их из Китая и Индии стало гораздо труднее из-за логистических проблем. Импортные субстанции за последние десять дней подорожали на 30-35 процентов, и эксперты считают возможным рост конечной стоимости препаратов.

Хотя США и ЕС не накладывали санкций на экспорт фармацевтической и медицинской продукции, по факту европейские производители почти сразу прекратили поставлять сырье российским контрагентам. На цене субстанций также сказалось резкое снижение курса рубля и последующее подорожание доставки. При этом, по данным RNC Pharma, около 80-85 процентов отечественных лекарств производятся на основе субстанций из-за рубежа. В 2021 году на Индию и Китай пришлось 76,7 процента импорта, на Евросоюз — 19,7 процента.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева и главного исполнительного директора «Озон Хелскеа» (производитель лекарств) Андрея Горшкова, у российских компаний осталось сырья на полгода. «Если же на рынке начнут доминировать панические покупки, то это период может сократиться до 3 месяцев», — подчеркнул Горшков. Президент еще одного производителя субстанций «Активный компонент» Александр Семенов рассчитывает, что запасов хватит минимум на 3 месяца.

Из-за подорожания себестоимости производства вырастет и стоимость лекарств, добавил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Однако рост цен, по его словам, вряд ли будет пропорционален ослаблению курса — подорожание жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) ограничен предельными зарегистрированными ценами, хотя Госдума приняла в трех чтениях законопроект по изменению регулирования предельных цен, записав среди критериев изменение курса иностранной валюты. Виктор Дмитриев рассчитывает, что первые полгода цены на препараты в России удастся удержать на прежнем уровне, а затем курс стабилизируется.

В начале марта стало известно о подорожании импортных лекарств в России. Стоимость домашней аптечки из импортных препаратов в первые два дня марта в онлайн-маркетплейсе «Аптека.ру» увеличилась на 4,29 процента. Аналогичный набор из отечественных препаратов подорожал на 2,44 процента соответственно. Кроме того, из-за повышенного спроса медицинские изделия стали заканчиваться в интернет-аптеках.