Врачи предупредили о серьезной опасности употребления молока

Врачи предупредили, что употребление молока может ускорить развитие симптомов склероза

Индийские врачи предупредили, что употребление молока и молочных продуктов может представлять серьезную опасность. Отмечается, что они могут ускорить развитие симптомов рассеянного склероза, сообщает «Медик Форум».

Специалисты подчеркнули, что люди, страдающие от данного аутоиммунного заболевания, могут испытывать проблемы со зрением, онемение, а также покалывание в конечностях. Если его запустить, возможны такие последствия, как паралич, потеря зрения или трудности с подвижностью. Больные рассеянным склерозом чаще жалуются на тяжелые симптомы болезни, если употребляют молочные продукты.

Ученые Института анатомии Университетской больницы Бонна выяснили, что белок, содержащийся в коровьем молоке, способен вызывать воспаление, повреждающее нейроны. Результаты исследований показали, что повреждения наблюдались как у людей, так и у мышей, которым вводили разные белки из коровьего молока.

В итоге исследователи предложили определенным группам больных избегать молочных продуктов. Так, например, эксперты призвали пациентов с рассеянным склерозом, у которых имеется аллергия на казеин из коровьего молока, не употреблять молоко, йогурты или творог.

Ранее ученым Института Солка (США) удалось успешно обратить вспять процесс старения клеток пожилых мышей. В статье, опубликованной в журнале Nature Aging, уточняется, что омолодить клетки удалось с помощью факторов Яманаки (особые белки, играющие важную роль в процессе развития эмбриона — прим. «Ленты.ру»).