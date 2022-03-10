Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Появилась возможность стать соседом знаменитой певицы

В Нью-Йорке на продажу выставили квартиру в доме, где живет певица Тейлор Свифт
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: David Richard / AP

В одном из жилых домов Нью-Йорка появилась возможность стать соседом знаменитой американской певицы Тейлор Свифт — на продажу выставили квартиру рядом с пентхаусом, где живет исполнительница. Об этом сообщает New York Post.

Квартира находится в жилом районе Трайбека на улице Франклин-стрит и занимает половину второго этажа здания. За нее попросили 6,25 миллиона долларов. Площадь жилья достигает 226 квадратных метров, в нем есть три спальни, две ванные комнаты и кухня. Полы в комнатах покрыты паркетной доской, а стены выложены кирпичной кладкой.

Что касается Тейлор Свифт, то ей принадлежит другая половина второго этажа и двухуровневый пентхаус. Певица отдала за свое жилье в общей сложности 47,7 миллиона долларов.

В сентябре 2021 года квартиру по соседству со Свифт приобрел покупатель, имя которого осталось неизвестно. Он отдал за апартаменты площадью 328 квадратных метров на четвертом этаже почти 10 миллионов долларов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Пентагон отказался поддерживать передачу истребителей Украине
Tesla уличили в безответственности
Раскрыты последствия роста цен на нефть
Восьмилетний ребенок спас всю семью из пожара
США опровергли разработку биологического и химического оружия
Госсекретарь США и глава МИД Чехии обсудили помощь Украине
Юрист предупредил россиян о мошенничестве с кредитами
Джонсон пообещал Зеленскому усилить антироссийские санкции
Французский шансонье назвал главные качества москвичей
На Украине заявили о поддержке ускоренного вступления страны в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.