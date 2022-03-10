Появилась возможность стать соседом знаменитой певицы

В Нью-Йорке на продажу выставили квартиру в доме, где живет певица Тейлор Свифт

В одном из жилых домов Нью-Йорка появилась возможность стать соседом знаменитой американской певицы Тейлор Свифт — на продажу выставили квартиру рядом с пентхаусом, где живет исполнительница. Об этом сообщает New York Post.

Квартира находится в жилом районе Трайбека на улице Франклин-стрит и занимает половину второго этажа здания. За нее попросили 6,25 миллиона долларов. Площадь жилья достигает 226 квадратных метров, в нем есть три спальни, две ванные комнаты и кухня. Полы в комнатах покрыты паркетной доской, а стены выложены кирпичной кладкой.

Что касается Тейлор Свифт, то ей принадлежит другая половина второго этажа и двухуровневый пентхаус. Певица отдала за свое жилье в общей сложности 47,7 миллиона долларов.

В сентябре 2021 года квартиру по соседству со Свифт приобрел покупатель, имя которого осталось неизвестно. Он отдал за апартаменты площадью 328 квадратных метров на четвертом этаже почти 10 миллионов долларов.