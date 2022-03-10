ЕС отказался поставлять самолеты на Украину

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС не будет поставлять самолеты на Украину

Страны Европейского союза (ЕС) должны избегать дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает «Интерфакс».

«Мы должны помогать Украине, но мы должны избегать эскалации», — подчеркнул глава евродипломатии. Он добавил, что объединение не будет поставлять на Украину самолеты. При этом Боррель отметил, что страны-члены ЕС могут сделать это по собственной инициативе.

Ранее стало известно, что Германия также отказалась поставлять украинской стороне самолеты. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки боевых самолетов на Украину не относятся к усилиям Берлина по урегулированию текущего кризиса. Он напомнил, что Берлин оказывает Киеву гуманитарную и финансовую помощь.