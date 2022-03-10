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69-я параллель

Россиянина выбрали президентом международной ассоциации «Оленеводы мира»

Почетного гражданина Ямала сделали президентом ассоциации «Оленеводы мира» на четыре года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Почетного гражданина Ямала Сергея Харючи сделали президентом международной ассоциации «Оленеводы мира» на ближайшие четыре года. Делегаты выбрали россиянина в ходе голосования на VII Всемирном конгрессе оленеводов, который прошел 4-8 марта в Ханты-Мансийске, сообщает «Север-Пресс».

Участниками мероприятия стали более 100 представителей из двух десятков оленеводческих регионов России и мира. На конгрессе в Югре обсуждали пути решения проблем развития оленеводства, а также образования и медицины.

От Ямала были заявлены работники оленеводческих предприятий, оленеводы-частники, главы фермерских хозяйств.

Во время конгресса состоялся VII конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. Делегаты показали свои знания в анатомии северных оленей, их содержании и разведении.

Ранее ученые связали с глобальным потеплением частые визиты медведей к оленеводам на Ямале. Исследователи допускают, что животным не хватает корма на привычных территориях.

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Анна Щербакова
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