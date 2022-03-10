Россиянина выбрали президентом международной ассоциации «Оленеводы мира»

Почетного гражданина Ямала сделали президентом ассоциации «Оленеводы мира» на четыре года

Почетного гражданина Ямала Сергея Харючи сделали президентом международной ассоциации «Оленеводы мира» на ближайшие четыре года. Делегаты выбрали россиянина в ходе голосования на VII Всемирном конгрессе оленеводов, который прошел 4-8 марта в Ханты-Мансийске, сообщает «Север-Пресс».

Участниками мероприятия стали более 100 представителей из двух десятков оленеводческих регионов России и мира. На конгрессе в Югре обсуждали пути решения проблем развития оленеводства, а также образования и медицины.

От Ямала были заявлены работники оленеводческих предприятий, оленеводы-частники, главы фермерских хозяйств.

Во время конгресса состоялся VII конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. Делегаты показали свои знания в анатомии северных оленей, их содержании и разведении.

Ранее ученые связали с глобальным потеплением частые визиты медведей к оленеводам на Ямале. Исследователи допускают, что животным не хватает корма на привычных территориях.