Названа причина частых визитов белых медведей к российским оленеводам

Ученые связали с глобальным потеплением частые визиты медведей к оленеводам на Ямале

Частые визиты белых медведей к оленеводам на Ямале могут быть связаны с наступлением глобального потепления. Такую причину выдвинули ученые на международном симпозиуме «Связь климатических изменений с изменениями биологического и ландшафтного разнообразия Арктики и Субарктики», проходящем в Салехарде, сообщает «Север-Пресс».

Исследователи также допускают, что животным не хватает корма на привычных территориях.

Как глобальное потепление влияет на ландшафт и биологическое разнообразие видов на Ямале, еще предстоит выяснить, считает заведующая химико-аналитической лабораторией Научного центра изучения Арктики Алена Левых.

«По результатам исследования будут сформированы рекомендации для практического применения в социально-экономической жизни округа», — отметила она.

По словам Левых, на Ямале несколько лет подряд наблюдалось оледенение, которое грозило массовым падежом оленей. А в августе и сентябре заметили, что белые медведи стали чаще выходить к стойбищам российских оленеводов.

Ранее медведица Шкода из Челябинского зоопарка отказалась впадать в зимнюю спячку. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как животное пытается затащить большой черный шар на возвышенность. По словам сотрудников зоопарка, Шкода находит себе и другие развлечения.