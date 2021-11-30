Медведица из Челябинского зоопарка отказалась впадать в спячку

Медведица Шкода из Челябинского зоопарка отказалась впадать в зимнюю спячку. Видео с ней опубликовало издание KP.RU.

В ролике можно увидеть, как животное пытается затащить большой черный шар на возвышенность. По словам сотрудников зоопарка, Школа находит себе и другие развлечения.

«Вместо зимней спячки — куча дел. Шкода всегда найдет себе занятие: шары катать, прыгать, бегать, топать по бассейну. Чего только не придумает. Благо, сотрудники ей в этом помогают», — рассказали в зоопарке.

Школа живет в зоопарке с октября. Тогда нашли возле горнолыжного курорта «Банное» в Башкирии.

Ранее в Нижне-Свирском заповеднике в объектив фотоловушки попала семья медведей — медведица и четверо детенышей. В заповедники отметили, что на кадрах можно увидеть «результаты труда медведицы-героини в течение лета — все четыре медвежонка живы, набрали вес и перелиняли в отличные зимние шубки».

