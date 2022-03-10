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Пашинян заявил об обострении ситуации в Карабахе

Премьер Армении Пашинян сказал, что обстановка в Нагорном Карабахе обострилась

Фото: пресс-служба премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах) обострилась. Об этом сообщает «Новости — Армения».

«В последние дни мы — в частности, в Арцахе — имеем определенное обострение ситуации, что сопровождается повреждением газопровода, обеспечивающего Арцах газом», — сказал Пашинян перед заседанием правительства

Он добавил, что воздержится от дополнительной оценки, поскольку Ереван работает с местными властями и международными партнерами в целях урегулирования и стабилизации обстановки.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило, что военнослужащие республики 28 раз подверглись обстрелу в Нагорном Карабахе. Власти НКР утверждают, что азербайджанская армия обстреливала населенные пункты.

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София Сарджвеладзе
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