Сборник оренбургских казачьих народных песен выпустили в России

В России издали сборник с сотней песен и фотографий оренбургского казачества

В России выпустили сборник, посвященный народным песням оренбургского казачества. Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

Всего в издание вошло порядка сотни образцов песенного творчества казаков сел Илекского, Кваркенского, Оренбургского, Саракташского районов и Соль-Илецкого округа. Также в сборнике рассказывается о специфике исполнения народных песен в данном регионе, наиболее распространенных жанрах и их особенностях.

Кроме того, в книге можно увидеть архивные фотографии, связанные с культурой и бытом оренбургского казачества.

Как отмечается, сборник был отпечатан в Оренбургском книжном издательстве имени Донковцева тиражом в 1 тысячу экземпляров. Средства на реализацию проекта были выделены из регионального Минкульта и федерального бюджета в рамках гранта на издание социально значимой литературы.