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Осужденному условно политологу Платошкину оставили приговор в силе

Кассационный суд подтвердил приговор условно осужденному политологу Платошкину

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил приговор лидеру движения «За новый социализм» политологу Николаю Платошкину, осужденному на пять лет лишения свободы условно и получившему штраф в размере 700 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что судебное решение оставлено в силе.

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор Платошкину 19 мая 2021 года. По версии следствия, политолог склонял людей к нарушению эпидемиологических ограничений, чтобы организовать массовые беспорядки. Уточняется, что он распространял в соцсетях видео и аудио с информацией «о неэффективности действий органов власти (...) по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией».

Осужденный отказался признать свою вину. Его адвокат объяснял, что Платошкин призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в согласованных митингах.

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Любовь Ширижик
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