Осужденному условно политологу Платошкину оставили приговор в силе

Кассационный суд подтвердил приговор условно осужденному политологу Платошкину

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил приговор лидеру движения «За новый социализм» политологу Николаю Платошкину, осужденному на пять лет лишения свободы условно и получившему штраф в размере 700 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что судебное решение оставлено в силе.

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор Платошкину 19 мая 2021 года. По версии следствия, политолог склонял людей к нарушению эпидемиологических ограничений, чтобы организовать массовые беспорядки. Уточняется, что он распространял в соцсетях видео и аудио с информацией «о неэффективности действий органов власти (...) по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией».

Осужденный отказался признать свою вину. Его адвокат объяснял, что Платошкин призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в согласованных митингах.