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Политолог Николай Платошкин получил условный срок

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Гагаринский районный суд Москвы приговорил лидера движения «За новый социализм» политолога Николая Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей по делу о склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Платошкин получил условный срок и штраф за преступление, предусмотренное частью 1.1 статьи 212 («Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков») и статьей 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. До вступления приговора в силу осужденный будет находиться под подпиской о невыезде.

Как сообщает «Интерфакс», гособвинение запросило для Платошкина реальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

По версии следствия, политолог намеренно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью организации массовых беспорядков. Уточняется, что он распространял в соцсетях видео и аудио с информацией «о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией».

Осужденный вину не признал. Его адвокат настаивал на том, что Платошкин призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в согласованных митингах.

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