В Белом доме допустили подключение Байдена к переговорам по Украине

Псаки: США укрепляют позиции Киева на переговорах с РФ, но могут и сами подключиться к ним

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что целью США является укрепление позиции Украины на переговорах с Россией. При этом она также допустила, что Штаты непосредственно подключаться к дипломатическим усилиям по урегулированию кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки отметила, что сейчас Вашингтон является крупнейшим поставщиком военной и гуманитарной помощи в мире. По ее словам, задача США состоит в том, чтобы поддержать Киев в то время, как ведутся переговоры. Она также добавила, что Байден никогда не закрывал дверь для дипломатии. На данный момент Вашингтон находится в контакте с главами европейских стран, обмениваясь с ними информацией насчет урегулирования кризиса на Украине, отметила представитель Белого дома.

Ранее Псаки заявила, что США отказываются отправлять войска на Украину даже в случае, если там применят неконвенциональное оружие. «Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать», — констатировала она. По ее словам, намерения Байдена по этому поводу не изменились.

