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США отказались отправлять войска на Украину

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправят войска на Украину
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global look Press

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США отказываются отправлять войска на Украину, даже в случае, если там применят неконвенциональное оружие. Ее слова передает РИА Новости.

«Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать», — констатировала Псаки. По ее словам, намерения президента США Джо Байдена по этому поводу не изменились.

Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома затронула тему химических и биологических военных программ, отрицая их наличие у США и утверждая, что такие возможности есть у России.

Ранее о том, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте на Украине, заявлял и президент США Джо Байден. При этом сенатор от Республиканской партии Рик Скотт допустил такую возможность.

Марина Совина
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