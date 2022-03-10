США отказались отправлять войска на Украину

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не отправят войска на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США отказываются отправлять войска на Украину, даже в случае, если там применят неконвенциональное оружие. Ее слова передает РИА Новости.

«Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать», — констатировала Псаки. По ее словам, намерения президента США Джо Байдена по этому поводу не изменились.

Помимо этого, пресс-секретарь Белого дома затронула тему химических и биологических военных программ, отрицая их наличие у США и утверждая, что такие возможности есть у России.

Ранее о том, что американские войска не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте на Украине, заявлял и президент США Джо Байден. При этом сенатор от Республиканской партии Рик Скотт допустил такую возможность.