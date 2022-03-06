В США допустили возможность ввода войск на Украину

Сенатор от Республиканской партии Рик Скотт в беседе с американской журналисткой Гретой ван Састерн допустил возможность ввода войск США на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill, опубликовавшую выдержки из беседы.

Отвечая на вопрос об отправке американских войск на Украину, Скотт сказал, что «необходимо всегда сохранять открытыми все возможности». «Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это», — добавил он.

Ранее президент США Джо Байден в своем обращении заявил, что войска страны не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией на Украине.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что ее целью являются «демилитаризация и денацификация Украины», а сроки проведения спецоперации определит сам Путин.