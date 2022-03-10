Путин отметил повышение спроса на отдельные товары

Президент России Путин отметил повышение спроса на отдельные группы товаров в стране

В России отмечается спрос на отдельные группы товаров, однако у руководства страны нет сомнений в том, что эти проблемы будут решены. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент заявил, что повышение спроса на отдельные товары сейчас естественно, однако, по его словам, люди поймут, что причин для беспокойства нет. При этом есть определенные вопросы, которые требуют работы правительства в спокойном режиме.

«Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, их просто нет», — заявил президент.

Президент потребовал решительных действий в отношении компаний, которые сейчас уходят с российского рынка. В том числе, он допустил введение внешнего управления их активами.