Путин раскрыл планы властей в отношении уходящих из России зарубежных компаний

Президент Путин потребовал вводить внешнее управление в уходящих из России компаниях

Президент России Владимир Путин раскрыл планы властей в отношении иностранных компаний, которые решили уйти из страны, пишет ТАСС. Глава государства потребовал действовать решительно в отношении таких предприятий и вводить внешнее управление — по его словам, легальных рыночных инструментов для этого в России достаточно.

«Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — заявил президент на совещании с правительством.

На заседании Путин также отметил, что спрос на ряд товаров в стране может повышаться, однако ситуация находится под контролем властей. «Ясно, что в такие моменты всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров, но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», — подчеркнул глава страны. Вместе с тем Путин заявил, что есть отдельные вопросы, которые «требуют особого внимания» властей. Что касается предложения продуктов питания, президент выразил уверенность, что урожай в России в этом году будет хороший.

В марте в правительстве одобрили инициативу «Единой России» по национализации активов зарубежных компаний, уходящих с российского рынка. Партия предложила вводить в компаниях внешнее управление по суду, что должно «предупредить банкротство и сохранить рабочие места». Уточняется, что речь идет организациях, более чем на четверть принадлежащих иностранным лицам из недружественных государств.