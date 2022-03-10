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Путин прокомментировал санкционное давление Запада

Президент Путин заявил о неизбежном введении санкций против России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Санкционное давление западных стран существовало всегда, сейчас оно приобрело комплексный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в четверг, 10 марта, его комментарий приводит РИА Новости.

Глава государства заверил, что России удастся преодолеть все сложности.

Российская экономика сумеет адаптироваться и это приведет к независимости, пояснил Путин. Санкции против России все равно бы вводились, добавил он.

Даже после распада Советского Союза еще многие санкции Запада не прекращали свое действие, заметил президент России.

Ранее Путин потребовал вводить внешнее управление в уходящих из России компаниях.

Глава государства отметил, что спрос на ряд товаров в России может повышаться, однако ситуация находится под контролем властей.

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Анна Щербакова
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