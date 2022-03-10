Силовые структуры
В отношении россиянина возбудили дело из-за коллекции оружия
Полицейские обнаружили коллекцию оружия в квартире москвича и гранаты в гараже
В Москве полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В квартире на Белозерской улице, где жил подозреваемый, оперативники обнаружили винтовку, револьвер, взрыватели и боевой снаряд. В гаражном боксе мужчины хранились гранаты, мины, части автомата Калашникова, фрагменты взрывателей и артиллерийские снаряды. Все это россиянин находил во время раскопок, а затем оставлял себе и хранил в качестве коллекции.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.