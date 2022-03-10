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В отношении россиянина возбудили дело из-за коллекции оружия

Полицейские обнаружили коллекцию оружия в квартире москвича и гранаты в гараже

Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В квартире на Белозерской улице, где жил подозреваемый, оперативники обнаружили винтовку, револьвер, взрыватели и боевой снаряд. В гаражном боксе мужчины хранились гранаты, мины, части автомата Калашникова, фрагменты взрывателей и артиллерийские снаряды. Все это россиянин находил во время раскопок, а затем оставлял себе и хранил в качестве коллекции.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Мария Рубникович
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