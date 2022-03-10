В России рассказали о новой позиции Евросоюза по ситуации на Украине

Политтехнолог Баширов заявил о занятии Евросоюзом позиции шумного наблюдателя

Евросоюз исчерпал свой санкционный ресурс, кроме того, стало очевидно, что давление на российскую экономику чревато серьезными финансовыми потерями и для самих союзников, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» политтехнолог Марат Баширов. Он предположил, что ЕС больше не будет принимать значимого участия в ситуации на Украине, заняв новую позицию «шумного наблюдателя».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России.

Шумный наблюдатель

«Евросоюз, безусловно, продолжит делать заявления, продолжит негодовать. Но попытки повлиять на ситуацию с точки зрения применения санкций на этом закончились, — считает Баширов. — Причем процесс этот остановился довольно быстро, ведь никто не просчитывал последствия для самих союзников. Теперь эти потери наконец просчитали».

Баширов убежден, что ЕС больше не станет предпринимать серьезных попыток давления на Россию. Более того, вероятно, со временем ослабнет и санкционный прессинг.

«Евросоюз теперь займет позицию шумного наблюдателя. Будет много заявлений, обвинений, Россию будут называть империей зла. Но, по сути, больше ничего не произойдет. Более того, компании, которые ушли с нашего рынка, со временем вернутся, ведь здесь они занимали определенную долю рынка. Возьмем, например, ИКЕА: они использовали местное сырье, более качественные западные технологии, свои краски, лаки, другие материалы, заняв значительную долю рынка. Теперь они сократили объемы продаж здесь, в России, но не смогут вернуть их за счет Европы, ведь там место уже занято», — объяснил Баширов.

То же, по его словам, касается и других западных брендов, компаний по производству одежды, фастфуда. Кроме того, представители этих компаний, как считает политтехнолог, прекрасно понимают: если они не вернутся в скором времени, их место просто займут другие.

«Через какое-то время они обязательно вернутся. Предложат придумать какое-то решение, чтобы не терять свою долю рынка. Ведь они понимают, что если они уйдут, то их место просто займут китайцы», — заключил политтехнолог.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые антироссийские санкции. Ограничения коснулись уже более 500 российских граждан, организаций и их дочерних компаний. В частности, Евросоюз (ЕС) подготовил санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев.