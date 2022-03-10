В Евросоюзе заявили о достижении предела в финансовых санкциях против России

Глава евродипломатии Боррель заявил об исчерпанности финансовых санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России. Цитату приводит ТАСС.

«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», — отметил он. По словам Борреля, речь идет об антироссийских мерах, которые привели к падению российской валюты на 40 процентов. Помимо этого, он счел болезненными санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые антироссийские санкции. Ограничения коснулись уже более 500 российских граждан, организаций и их дочерних компаний. В частности, Евросоюз (ЕС) подготовил санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев.