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В Совфеде допустили блокировку активов ушедших из России зарубежных компаний

Сенатор Клишас заявил, что активы уходящих из РФ иностранных компаний могут заблокировать

Фото: Globallookpress.com

Активы зарубежных компаний, которые приняли решение уйти из России, могут быть заблокированы. Такие меры допустил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его цитирует РИА Новости.

«В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры», — заявил сенатор.

Ранее «Известия» со ссылкой на перечень «Общественной потребительской инициативы» сообщили, что в России захотели национализировать около 60 иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине. В список включены «Макдоналдс», Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие.

После объявленной президентом Владимиром Путиным специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Россию в знак протеста покинули около 230 компаний, сообщила Йельская школа менеджмента. После 24 февраля по всей стране закрываются магазины одежды и мебели, также приостанавливается работа автоконцернов и производство продуктов.

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Анастасия Шейкина
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