В Совфеде допустили блокировку активов ушедших из России зарубежных компаний

Сенатор Клишас заявил, что активы уходящих из РФ иностранных компаний могут заблокировать

Активы зарубежных компаний, которые приняли решение уйти из России, могут быть заблокированы. Такие меры допустил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его цитирует РИА Новости.

«В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры», — заявил сенатор.

Ранее «Известия» со ссылкой на перечень «Общественной потребительской инициативы» сообщили, что в России захотели национализировать около 60 иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине. В список включены «Макдоналдс», Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие.

После объявленной президентом Владимиром Путиным специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Россию в знак протеста покинули около 230 компаний, сообщила Йельская школа менеджмента. После 24 февраля по всей стране закрываются магазины одежды и мебели, также приостанавливается работа автоконцернов и производство продуктов.