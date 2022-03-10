«Известия»: в РФ составили перечень из 59 организаций, которые могут национализировать

В России захотели национализировать «Макдоналдс» и Apple, а также 59 других иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка в связи с ситуацией на Украине. Перечень составила «Общественная потребительская инициатива», передают «Известия».

59 компаний, решивших уйти с российского рынка, предложили национализировать в «Общественной потребительской инициативе»

В настоящее время в список включены в том числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие. Документ направлен в Генпрокуратуру и правительство. К работе над списком также будут подключены Минпромторг, Роспотребнадзор и правоохранительные органы в рамках своих компетенций.

7 марта секретарь Генерального совета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак заявил, что отказ некоторых западных компаний от развития своего бизнеса на территории России является предумышленным банкротством. Комментируя сложившуюся ситуацию, он предложил национализировать производства компаний, которые «включились в санкционную войну», развязанную Западом против России.

9 марта Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предполагает возможность национализации активов зарубежных компаний, уходящих с российского рынка. В соответствующих компаниях предлагают по суду вводить внешнее управление, что должно «предупредить банкротство и сохранить рабочие места. Уточняется, что речь идет организациях, более чем на четверть принадлежащих иностранным лицам из недружественных государств.

Список будет пополняться

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что список будет открытым. Как только компания заявит об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, она будет туда внесена и подвергнута административным, уголовным и судебным процедурам.

Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры Олег Павлов Глава «Общественной потребительской инициативы»

Ранее Минэконоразвития России предложило вводить внешнее управление в иностранных компаниях, решивших уйти с российского рынка. В ведомстве отметили, что правительство России намерено сохранить рабочие места в иностранных компаниях. Внешнее управление может взять на себя ВЭБ.РФ либо Агентство по страхованию вкладов.

Объем обязательств компаний в России превысил шесть триллионов рублей

Павлов отметил, что общий объем обязательств иностранных организаций, прекративших работу в России, перед гражданами, государством и контрагентами, составляет более шести триллионов рублей и равен их выручке за последние три года.

Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере Олег Павлов Глава «Общественной потребительской инициативы»

По словам общественника, у российских властей сформировалось четкое представление о том, что зарубежный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с безработицей на фоне приостановки деятельности ряда зарубежных компаний является приоритетом для правительства. По его словам, иностранные инвесторы действительно уходят, поэтому профильным министерствам необходимо в ближайшее время представить ряд мер, направленных на поддержание занятости населения.

Оценки решения в России

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что иностранный бизнес должен понести ответственность, если перестанет выполнять российское законодательство. Он напомнил, что необходимо видеть разницу между политическими и юридическими заявлениями. Во втором случае речь идет о компаниях в России, в которые был вложен иностранный капитал.

Если обязательства перед трудовыми коллективами, поставщиками не будут выполняться, то в соответствии с российским законодательством в отношении таких компаний может быть возбуждена ускоренная процедура банкротства и введено внешнее управление Александр Калинин Президент «Опоры России»

Он пояснил, что речь об отъеме активов не идет, просто управление будет передано российским бизнесменам.

Адвокат общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Алишер Захидов предложил воздержаться от резких шагов и провести переговоры с иностранными компаниями. Он выразил мнение, что многие объявили о своем уходе несознательно и через какое-то время захотят вернуться.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов счел заявления российских властей мерой ответного давления. Он указал, что Москва пойдет на такие меры только в том случае, если зарубежные партнеры не изменят свою позицию. Говорить о реальности этого шага пока сложно, но эксперт уверен, что они будут введены, если это потребуется.

