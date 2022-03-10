США пригрозили принять меры при конфискации активов уходящих из России компаний

Белый дом заявил, что США примут меры в случае конфискации активов уходящих из РФ компаний

США пригрозили принять меры в случае конфискации активов компаний, уходящих с российского рынка. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло Джен Псаки Пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь американской администрации отметила, что США приветствуют действия компаний, приостановивших работу в России. Однако она подчеркнула, что Вашингтон не подталкивал частных предпринимателей к подобным решениям.

9 марта Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предполагает возможность национализации активов зарубежных компаний, уходящих с российского рынка. В соответствующих компаниях предлагают по суду вводить внешнее управление, что должно «предупредить банкротство и сохранить рабочие места. Уточняется, что речь идет организациях, более чем на четверть принадлежащих иностранным лицам из недружественных государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. После этого США и Европейский союз ввели санкции против российских компаний, представителей власти и банков. Ряд производителей объявил о приостановке деятельности на территории Российской Федерации.

Минэкономразвития предложило внешнее управление

Минэкономразвития России представило свое решение об управлении компаниями, которые решили покинуть российский рынок и принадлежат иностранцам как минимум на 25 процентов. Ведомство предложило вводить внешнее управление в таких фирмах. По окончании управлений временной администрации пакет акций будет продаваться на торгах.

Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ. Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено Минэкономразвития России

В Минэкономразвития отметили, что правительство России намерено сохранить рабочие места в иностранных компаниях. Внешнее управление может взять на себя ВЭБ.РФ либо Агентство по страхованию вкладов.

В ведомстве пояснили, что одним из факторов того, что организация покинула рынок, является выезд за пределы России ее руководства и выведение имущества, делающее невозможным выполнение обязательств. Для введения внешнего управления с заявлением в арбитражный суд Москвы может обратиться любой член совета директоров или Федеральная Налоговая служба по решению Межведомственной комиссии при Минэкономразвития. В комиссию могут обратиться также Роструд, глава или прокурор субъекта Российской Федерации, либо руководитель федерального органа исполнительной власти.

Суд, согласно планам Минэкономразвития, будет вводить меры по сохранению имущества, заморозке акций и численности сотрудников. Владельцы таких компаний в течение пяти рабочих дней получит право заявил о намерении возобновить деятельность, продать или передать долю в управление.

Спустя три месяца пакет акций будет выставлен на торги, приоритетное право покупки получат руководители аналогичного бизнеса.

Для нового собственника будут установлены обязательные требования: сохранение не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории РФ, не менее 1 года. В течение этого времени за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения этих условий и провести новые торги Минэкономразвития России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с безработицей на фоне приостановки деятельности ряда зарубежных компаний является приоритетом для правительства. По его словам, иностранные инвесторы действительно уходят, поэтому профильным министерствам необходимо в ближайшее время представить ряд мер, направленных на поддержание занятости населения.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что для стабилизации ситуации в экономике принимаются системные и серьезные меры.

Макдональдс и Майкрософт могут быть национализированы

В список компаний, решивших покинуть российский рынок, которые могут быть национализированы, вошли 59 организаций, перечень составила «Общественная потребительская инициатива», передают «Известия».

В настоящее время в него включены в том числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что список будет открытым. Как только компания заявит об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, она будет туда внесена и подвергнута административным, уголовным и судебным процедурам.

Общественник отметил, что общий объем обязательств иностранных организаций, прекративших работу в России, перед гражданами, государством и контрагентами, составляет более шести триллионов рублей и равен их выручке за последние три года.

Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере Олег Павлов Глава «Общественной потребительской инициативы»

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство разработало план для стабилизации экономики России. По словам главы правительства, ряд законодательных инициатив обсуждались в дополнение к принятым ранее. Предлагается, в частности, временно освободить россиян от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, налог на роскошь для авто повысить с трех до 10 миллионов рублей.

