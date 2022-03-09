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Кремль назвал приоритетом борьбу с безработицей

Песков заявил о приоритете поддержки занятости населения в работе правительства

Фото: В. Новикова / mos.ru

Борьба с безработицей на фоне приостановки деятельности ряда зарубежных компаний является приоритетом для правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, иностранные инвесторы действительно уходят, поэтому профильным министерствам необходимо в ближайшее время представить ряд мер, направленных на поддержание занятости населения. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что для стабилизации ситуации в экономике принимаются системные и серьезные меры.

Песков переадресовал вопросы о поставках сырья для производства и преодолении дефицита в оперативный штаб по противодействию санкциям, который создан при правительстве. Он не исключил, что на какое-то время возникнут разрывы и в продуктовых цепочках, что скажется на обеспеченности продуктами.

Представитель президента не стал отвечать на вопрос, сколько времени займет восстановление баланса в экономике, так как на это может повлиять множество факторов.

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Платон Щукин
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