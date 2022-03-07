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Отказ от работы западных компаний в России назвали предумышленным банкротством

Турчак предложил национализировать производства закрывших предприятия в РФ компаний

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Отказ некоторых западных компаний от развития своего бизнеса на территории России является предумышленным банкротством. Такое мнение высказал секретарь Генерального совета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак. Его слова приводит ТАСС.

Комментируя сложившуюся ситуацию, он предложил национализировать производства компаний, которые «включились в санкционную войну», развязанную Западом против России.

«Такие действия западных компаний — не что иное, как предумышленное банкротство. "Единая Россия" предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине», — заявил он.

Ранее финский производитель продуктов питания Fazer заявил об остановке деятельности в России. Данная компания — не первая, объявившая о приостановке поставок в Россию на фоне санкций Запада, последовавших за объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным спецоперацией, целью которой была названа «демилитаризация и денацификация» Украины.

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Варвара Кошечкина
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