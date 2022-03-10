Россияне резко заинтересовались вакцинными турами за границу

В АТОР рассказали о росте спроса на вакцинные туры среди россиян в марте

Российские путешественники резко заинтересовались вакцинными турами за границу в марте. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В первые дни марта, как это ни парадоксально, заметно вырос спрос на туры за зарубежными вакцинами», — рассказали в компании «Русский Экспресс» и добавили, что подобные поездки в настоящее время доступны в Грецию, Сербию, Армению и Турцию.

По мнению экспертов АТОР, повышенный интерес россиян связан с тем, что одним пора ставить вторую дозу вакцины, другие решили привиться, пока есть такая возможность, а кто-то «торопится в Европу». При этом отмечается, что в текущей обстановке большинство туристов предпочитают отправляться в вакцинные туры не самостоятельно, а при помощи туроператоров.

Так, стоимость подобных путешествий за рубеж варьируется от 46 тысяч до 164 тысяч рублей на человека. Например, поездка в Турцию будет стоить от 46 тысяч рублей, в Армению — от 47 тысяч, в Сербию — от 77 тысяч, в Грецию — от 164 тысяч.

Ранее сообщалось, что продажи путевок за границу в России снизились почти на 70 процентов. Несмотря на то что основное падение продаж пришлось на зарубежные путешествия, продажи туров по РФ в предпраздничную неделю также снизились, но в меньшей степени, отметили в ассоциации.