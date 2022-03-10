Собравшегося воевать за украинских националистов россиянина задержали на границе

Гражданин России, собравшийся воевать за националистов, был задержан на границе с Украиной

Гражданина России, собравшегося воевать за украинских националистов, задержали при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

На допросе россиянин рассказал, что в 2015 году в интернете он познакомился с гражданкой Украины, проживающей в Киеве. Как признался молодой человек, никаких точных данных девушки он не знает. При этом знакомая учила его украинскому языку и склоняла к вступлению в состав украинских формирований. «Хорошо, что не получилось», — констатировал задержанный.

Одним из самых известных случаев попыток россиян примкнуть к радикальным организациям стала история Варвары Карауловой. Ее задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу, а спустя полгода арестовали и обвинили в попытке вступить в запрещенное в России «Исламское государство». Суд приговорил девушку к 4,5 года колонии общего режима, но уже 16 апреля 2019 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой.