Собравшегося воевать за украинских националистов россиянина задержали на границе
Гражданина России, собравшегося воевать за украинских националистов, задержали при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
На допросе россиянин рассказал, что в 2015 году в интернете он познакомился с гражданкой Украины, проживающей в Киеве. Как признался молодой человек, никаких точных данных девушки он не знает. При этом знакомая учила его украинскому языку и склоняла к вступлению в состав украинских формирований. «Хорошо, что не получилось», — констатировал задержанный.
Одним из самых известных случаев попыток россиян примкнуть к радикальным организациям стала история Варвары Карауловой. Ее задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу, а спустя полгода арестовали и обвинили в попытке вступить в запрещенное в России «Исламское государство». Суд приговорил девушку к 4,5 года колонии общего режима, но уже 16 апреля 2019 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой.